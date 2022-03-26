Украинский генерал: дайте вывезти из Мариуполя детей - и я сдамся в плен

В Facebook Аброськин написал, что ему нужно три дня, чтобы собрать всех детей в городе, а во время обратного проезда с ними на последнем блокпосту он отдаст себя в руки российским войскам.

В разговоре с DW Вячеслав Аброськин рассказал о своих мотивах и о том, почему, на его взгляд, российскую армию может заинтересовать его предложение.

DW: Вы обратились в Facebook к российским военнослужащим, предложив сдаться в плен, если они позволят вам вывезти из осажденного Мариуполя детей. Почему вы это сделали?

Вячеслав Аброськин: Я с 2014 по 2018 годы был начальником полиции Донецкой области. Я практически создавал эту полицию. И когда в 2014 году меня назначили ее начальником, уровень доверия населения к полиции там был ноль процентов. А в 2018-м, когда я уже уходил, он был уже 70 процентов. Люди мне доверяют, особенно в Мариуполе, потому что там находилось управление полиции. Я лично знаю очень много людей, и мэров близлежащих городов, и простых жителей.

Когда российские войска окружили Мариуполь и начали убивать наших граждан, расстреливать их с самолетов буквально каждый день, я стал получать из города сотни сообщений. Номер моего телефона многие знают, в свое время его публиковали на местном телевидении, и поэтому люди мне звонят, пишут сообщения, отправляют фотографии - и просят их спасти. И когда я с ними разговариваю… У меня нет никаких других возможностей, кроме как отдать самого себя, чтобы вывезти оттуда детей. Поэтому я это и написал.

- Почему вы считаете, что Россию может заинтересовать ваше предложение?

- Потому что именно я создавал подразделения, которые задерживали в Донбассе российских пособников в 2014-2016 годах. Именно я построил структуру, которая позволила задерживать их сотнями. Мы их арестовывали, привлекали к уголовной ответственности, впоследствии меняли их на наших военнопленных. Это была не одна сотня и не одна тысяча.

Позже, когда я стал начальником криминальной полиции Украины, я сотрудничал с правоохранительными органами многих европейских стран, предоставлял им информацию об иностранцах, которые участвовали в войне против Украины. В Чехии, например, благодаря предоставленной мной информации, были привлечены к ответственности и осуждены на разные сроки 12 человек.