Видео ⟩ Батарейная тюрьма окрасилась в сине-желтый в память о жертвах войны в Украине

Так почтили память жертв российской агрессии против Украины и отметили, что Эстонию связывает с Украиной трагический опыт советской оккупации и террора.

Эстонский институт исторической памяти откроет в Батарейной тюрьме к 2026 году Международный музей памяти жертв коммунизма, где внимание будет уделено среди прочих тем и массовым репрессиям, совершенным советским режимом против украинского народа.