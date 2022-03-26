Батарейная тюрьма окрасилась в день памяти жертв мартовской депортации по инициативе Эстонского института исторической памяти в цвета украинского флага.
Видео ⟩ Батарейная тюрьма окрасилась в сине-желтый в память о жертвах войны в Украине
Батарейная тюрьма окрасилась в сине-желтый в память о жертвах войны в Украине
Так почтили память жертв российской агрессии против Украины и отметили, что Эстонию связывает с Украиной трагический опыт советской оккупации и террора.
Эстонский институт исторической памяти откроет в Батарейной тюрьме к 2026 году Международный музей памяти жертв коммунизма, где внимание будет уделено среди прочих тем и массовым репрессиям, совершенным советским режимом против украинского народа.
По данным ООН, вследствие действий вооруженных сил России в Украине погибло более 1000 мирных жителей, среди них много детей.
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