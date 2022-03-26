Боевой дух, тактика и доктрина: причины успехов Украины в отражении российской агрессии

В пятницу Генштаб ВС РФ сообщил о 1 тыс 351 погибших российских солдатах за месяц "спецоперации" - это почти четверть официальных потерь России в первой чеченской войне, длившейся три с половиной года.

Ход войны стал сюрпризом не только для Москвы, но и западных партнеров Киева, не ожидавших от ВСУ такого упорного сопротивления.

В чем секрет успехов ВСУ, и что у них получается лучше, чем у наступающих российских сил? Би-би-си приводит мнения специалистов.

Боевой дух и воинская подготовка

Нападая на Украину, российские военные не готовились к интенсивным боям - они ожидали, что украинская армия и политическое руководство распадется, сказал в разговоре с Би-би-си Франц-Стефан Гади, сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

Многие специалисты соглашаются, что украинские силы продемонстрировали гораздо более высокий боевой дух, чем предполагали в Москве при планировании "спецоперации".

Фото: BBC

Российское руководство, судя по публичным выступлениям, не ожидало ожесточенного сопротивления. "Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - говорил президент России Владимир Путин во второй день войны.

Вопреки призывам Путина, ВСУ на всех направлениях оказывают сопротивление российской армии. Мэры осажденных украинских городов также отвергают предложения о сдаче и сотрудничестве - и пользуются в этом поддержкой населения. Даже в оккупированном российскими силами Херсоне жители продолжают выходить на митинги с украинскими флагами.

"Так сражаются люди, которые борются за выживание. Так защищают свою родину и свои семьи. Их мужество шокирует и восхищает", - говорит Том Фоулкс, бригадир британской армии в отставке.

Стратегия и доктрина

В начале войны украинская армия сосредоточилась на обороне стратегически важных городов и коммуникаций, включая железные дороги, при этом отступая там, где это позволяло выиграть время, говорит Гади.

"Украинская армия лучше приспосабливается к быстро меняющейся ситуации на поле боя благодаря командной структуре, которая была введена в последние несколько лет", - считает специалист.

Украинская армия активно используют западные противотанковые комплексы Фото: Reuters

После 2015 года военные консультанты НАТО из США, Британии и Канады работали с ВСУ, в том числе внедряя философию децентрализации командования, в которой принятие решений на войне передается от высшего командного звена к офицерам на местах.

"Некоторые младшие офицеры и сержанты ВСУ брали инициативу на себя, и это позволило им действовать более рассредоточенно, превращая всю войну в серию мелких столкновений и засад", - говорит Гади.

Российская же доктрина, унаследованная от советской армии, гораздо менее гибкая и предполагает меньше инициативы для младших командиров.