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Frontex отправил на внешнюю границу Эстонии дополнительный ресурс

rus.postimees.ee
Frontex отправил на внешнюю границу Эстонии дополнительный ресурс
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Пограничники в Нарве.
Пограничники в Нарве. Фото: PPA

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex по предложению Департамента полиции и погранохраны отправило на внешнюю границу Эстонии для пограничного патрулирования еще 20 сотрудников погранохраны.

Советник полиции бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме сказала, что защищенность внешних границ Европейского Союза влияет на безопасность в Европе в целом и в Эстонии в частности.

„Хотя ситуация на территории между пограничными пунктами на внешней границе Эстонии спокойная, дополнительная поддержка будет нам в помощь. Поэтому Департамент полиции и погранохраны предложил агентству Frontex привлечь в пограничные патрули еще до 20 чиновников погранохраны с автомобилями в дополнение к тем семи чиновникам погранохраны, которые уже работают в наших пограничных пунктах“, – отметила подполковник полиции Хелен Нейдер-Веэрме.

Таким образом, к работе на участке восточной границы между Эстонией и Россией в ближайшие дни приступят 20 чиновников пограничной охраны из Финляндии, Голландии, Швейцарии и Германии и 10 патрульных автомобилей. Вместе с пограничным патрулем из Финляндии в Эстонии прибудет и служебная собака. Задача чиновников – участвовать вместе с местными пограничными патрулями в ежедневной работе на границе.

Предлагаемую Frontex помощь по охране внешних границ Европейского союза может использовать каждая страна-член ЕС в разных ситуациях и тогда, когда ситуация на границе спокойная.

Таким же образом, как Frontex посылает в Эстонию дополнительный ресурс, и служащие Департамента полиции и погранохраны ежегодно участвуют в совместных операциях Frontex по всей Европе.

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