Кристен Михал: концерт путиниста Киркорова в Таллинне необходимо запретить

"Филипп Киркоров поддерживает аннексию Крыма и путинский режим, начавший войну против Украины. Если город Таллинн разрешает такому артисту организовывать концерт в своем учреждении и получать от этого доход, это противоречит поддержке эстонским народом Украины", - сказал Михал.

Он отметил, что концерт Киркорова, который должен был состояться на ледовой арене Тондираба, уже дважды отменялся.

«Во время коронакризиса нам пришлось аналогичным образом послать сигнал, чтобы дела пришли в движение. Теперь мы ждем от руководства города, что оно не станет тянуть время, а будет действовать, причем без выплаты компенсации организатору концерта Киркорова», — говорит Михал.