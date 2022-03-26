В Эстонии скончались еще семь человек с коронавирусом

По состоянию на утро 26 марта в больницах находится 366 пациентов с коронавирусом. Из них 164 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 97 человек, или 59% не были вакцинированы, а 64, или 41% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни, из которых в 19 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 22,3 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались семь человек, все были вакцинированы: 47-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, 86-летний мужчина и 87-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 95 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 104 невакцинированных в день.