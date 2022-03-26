За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3416 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1274.
В Эстонии скончались еще семь человек с коронавирусом
По состоянию на утро 26 марта в больницах находится 366 пациентов с коронавирусом. Из них 164 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 97 человек, или 59% не были вакцинированы, а 64, или 41% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,7 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни, из которых в 19 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 22,3 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались семь человек, все были вакцинированы: 47-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, 86-летний мужчина и 87-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 95 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 104 невакцинированных в день.
За сутки была введена 687 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 52 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 442 906 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.