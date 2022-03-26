ХИТРАЯ СХЕМА ⟩ «Хотите остаться без денег — примите посылку от курьера»

В последнее время люди по всей Эстонии массово получают текстовые сообщения - якобы от курьерских компаний - о том, что посылка находится в пути и для ее получения необходимо заплатить некую сумму. Однако в действительности это хитрая мошенническая схема, пишет Kuuuurija.
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«Обычно такие мошеннические письма довольно прозрачны, и я их просто игнорирую, но поскольку в этот раз я ждал посылку и это выглядело так правдоподобно, я бы клюнул. Слава Богу, есть интуиция, которая подсказала, что здесь что-то не то!» — предупреждает один из получателей сообщения в социальных сетях.
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