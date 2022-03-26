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ХИТРАЯ СХЕМА ⟩ «Хотите остаться без денег — примите посылку от курьера»

Полиция: люди лишились тысяч евро
Кетлин Крузе
«Хотите остаться без денег — примите посылку от курьера»
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Kaval petuskeem.
Kaval petuskeem. Фото: Kollaaž/Kuvatõmmised

В последнее время люди по всей Эстонии массово получают текстовые сообщения - якобы от курьерских компаний - о том, что посылка находится в пути и для ее получения необходимо заплатить некую сумму. Однако в действительности это хитрая мошенническая схема, пишет Kuuuurija.

«Обычно такие мошеннические письма довольно прозрачны, и я их просто игнорирую, но поскольку в этот раз я ждал посылку и это выглядело так правдоподобно, я бы клюнул. Слава Богу, есть интуиция, которая подсказала, что здесь что-то не то!» — предупреждает один из получателей сообщения в социальных сетях.

В частности, на прошлой неделе людям стали приходить сообщения о том, что их ожидает посылка, которую доставит DHL, и для ее получения нужно сделать перевод.

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