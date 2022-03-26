Фото ⟩ В Эстонии бушует шторм: сильный ветер сорвал крышу со школы

По словам директора школы Вильяра Аро, произошедшее не повлияет на учебный процесс, так как здание уже некоторое время ремонтируется и в настоящее время учеба проходит в нескольких километрах от Курессааре. Ожидается, что пострадавшее здание школы будет готово к концу года.

Фото: Lugeja foto

Сильный ветер обесточил больше 5000 потребителей

По данным Elektrilevi к 10.15 обесточены были 5304 потребителя. Больше всего оставшихся без электричества потребителей в Вильяндимаа - 2655. В Саареском уезде таких домохозяйств 993, в Харьюмаа 775.

Нарушено паромное сообщение

Сильный ветер в субботу мешает паромному сообщению с Кихну.

Как сообщает организатор перевозок Kihnu Veeteed, отменены рейсы парома Kihnu Virve с Кихну в 7 часов и с Муналайда в 8.30.

Когда состоятся следующие рейсы, будет уточнено перевозчиком в 15.

До 30 м/с

По данным Службы погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-13, порывами до 21, на островах и побережье 15-20, порывами до 27, на побережье островов со стороны моря до 30 м/с, вечером немного ослабеет.