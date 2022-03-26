Польша отказалась платить за российский газ в рублях

«Это не очень возможно», — ответил на пресс-конференции президент PGNiG Павел Маевский на вопрос о том, возможен ли переход на расчеты с «Газпромом» в рублях.

«Договор предусматривает способ оплаты. Это не тот случай, когда подрядчик может свободно, по своему желанию изменить способ расчета платежей», — сказал президент польской госкомпании. Он добавил, что PGNiG будет выполнять контракт так, как обязана это делать.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что из-за введенных Западом санкций Россия будет принимать платежи тольков рублях за поставки природного газа в «недружественные страны», включая все государства-члены ЕС.

Министр экономики Германии заявил, что действия России являются нарушением соглашения, и Берлин обсудит с европейскими партнерами, как реагировать. До начала войны на Украине Германия импортировала 55% природного газа из России.

Глава австрийской энергетической компании ÖMV заявил, что подписанное соглашение не позволяет платить за газ в рублях.