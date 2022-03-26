Преподавательница, сбежавшая из Украины с дочкой и кошкой, нашла работу в Тартуском университете

Война началась для Ольги Матвеевой, когда она проснулась утром в поезде, в купе которого она в течение ночи ехала почти восемь часов из ее родного города Днепра в Киев. На телефон поступило сообщение, что эксперт, который должен был выступить в кризисном медиа-центре по теме лживой пропаганды Кремля в Беларуси и Украине, не может присутствовать - российские войска начали бомбить его родной край.