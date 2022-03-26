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Преподавательница, сбежавшая из Украины с дочкой и кошкой, нашла работу в Тартуском университете

Прийт Пуллеритс
Преподавательница, сбежавшая из Украины с дочкой и кошкой, нашла работу в Тартуском университете
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Ольга Матвеева в Тарту во дворе своей коллеги профессора Пирет Эхин.
Ольга Матвеева в Тарту во дворе своей коллеги профессора Пирет Эхин. Фото: Kristjan Teedema

Война началась для Ольги Матвеевой, когда она проснулась утром в поезде, в купе которого она в течение ночи ехала почти восемь часов из ее родного города Днепра в Киев. На телефон поступило сообщение, что эксперт, который должен был выступить в кризисном медиа-центре по теме лживой пропаганды Кремля в Беларуси и Украине, не может присутствовать - российские войска начали бомбить его родной край.

О начале войны Матвеевой дали знать и звуковые сигналы: завыли сирены, предупреждающие об опасности. Поезд остановился из-за опасности, что будет атака по железной дороге.

Приехав на Киевский вокзал, доцент кафедры государственного управления Днепровского технического университета 36-лентняя Матвеева оказалась в ловушке. Конференцию, конечно, отменили, но вернуться домой также было невозможно. Поезда больше не ходили и пассажирские самолеты не летали.

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