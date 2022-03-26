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Вакансий для украинских беженцев сейчас больше, чем соискателей работы

Лаури Мутсо
Вакансий для украинских беженцев сейчас больше, чем соискателей работы
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Töötukassase on ennast üles andnud 134 tööpakkujat ja selle nädala jooksul on 102 Ukraina sõjapõgenikku end töötuna arvele võtnud.
Töötukassase on ennast üles andnud 134 tööpakkujat ja selle nädala jooksul on 102 Ukraina sõjapõgenikku end töötuna arvele võtnud. Фото: Urmas Luik

Вакансий для украинских военных беженцев в Пярнумаа сейчас во много раз больше, чем ищущих работу: работа предлагается в традиционной для летней столицы сфере услуг, а также для специалистов в области информационных технологий, лесных рабочих, операторов станков с ЧПУ и механиков, пишет Pärnu Postimees.

В гостинице Strand, по словам ее директора Индрека Ильвеса, сразу же получат работу 15 беженцев, а с приближением летнего сезона, возможно, их станет больше.

Хотя нанимаемые украинцы явно не говорят по-эстонски, по словам Ильвеса, языковых барьеров нет. «Лично у меня с этим проблем нет, но, к сожалению, наши молодые сотрудники не говорят по-русски, многие украинцы не говорят по-английски», — сказал Ильвес.

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