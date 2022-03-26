Вакансий для украинских военных беженцев в Пярнумаа сейчас во много раз больше, чем ищущих работу: работа предлагается в традиционной для летней столицы сфере услуг, а также для специалистов в области информационных технологий, лесных рабочих, операторов станков с ЧПУ и механиков, пишет Pärnu Postimees.
Для подписчиков
Вакансий для украинских беженцев сейчас больше, чем соискателей работы
Вакансий для украинских беженцев сейчас больше, чем соискателей работы
В гостинице Strand, по словам ее директора Индрека Ильвеса, сразу же получат работу 15 беженцев, а с приближением летнего сезона, возможно, их станет больше.