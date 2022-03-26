Вакансий для украинских беженцев сейчас больше, чем соискателей работы

Вакансий для украинских военных беженцев в Пярнумаа сейчас во много раз больше, чем ищущих работу: работа предлагается в традиционной для летней столицы сфере услуг, а также для специалистов в области информационных технологий, лесных рабочих, операторов станков с ЧПУ и механиков, пишет Pärnu Postimees.