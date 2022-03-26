Российские военные не вызывают в военкоматы мужчин, пребывающих в запасе, телефонные звонки на этот счет являются провокацией украинских спецслужб, передает "Интерфакс" заявление официального представителя Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенко.
Минобороны РФ опровергло массовый вызов в военкоматы находящихся в запасе мужчин
"Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны РФ не проводит и не планирует", - сказал Конашенков журналистам.
"В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", - заявил Конашенков.
Ранее украинская разведка сообщала, что на фоне потерь в войне против Украины РФ тайно проводит мобилизацию из числа военнослужащих запаса, а также набирает наемников в России и за границей, в частности, в Сирии.
По данным Генштаба ВСУ за 24 марта, захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных.