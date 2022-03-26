Минобороны РФ опровергло массовый вызов в военкоматы находящихся в запасе мужчин

"Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны РФ не проводит и не планирует", - сказал Конашенков журналистам.

"В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", - заявил Конашенков.

Ранее украинская разведка сообщала, что на фоне потерь в войне против Украины РФ тайно проводит мобилизацию из числа военнослужащих запаса, а также набирает наемников в России и за границей, в частности, в Сирии.