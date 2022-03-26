В России депутат открыто выступил против войны в Украине

По словам главы фракции КПРФ в Воронежской облдуме Андрея Рогатнева, депутаты "единогласно приняли постановление об исключении депутата Беляевой из фракции КПРФ". Однако сама Нина Беляева, юрист по образованию, утверждает, что "закон не позволяет выгонять из фракции за высказывание личного мнения в социальных сетях".

"Нет ни одного доказательства, что Украина готовилась нападать"

Скандал на заседании райсовета произошел во вторник, 22 марта, когда депутаты стали обсуждать позицию Беляевой, которую она ранее высказала в соцсетях. Судя по видеозаписи, которую Нина Беляева опубликовала в Telegram, она назвала действия российских властей военным преступлением. "Я против того решения, которое было принято президентом РФ. И я против тех действий, которые сегодня проводятся на территории суверенного государства Украина", - заявила Беляева на заседании районного совета.

"На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили, - утверждала она, перекрикивая своих коллег. - Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом".