Прийт Хыбемяги раскритиковал президента Алара Кариса и министра юстиции Марис Лаури за их равнодушие к разговорам о запрете буквы Z и георгиевской ленты, а Айнар Рууссаар иронично пожелал полиции успехов 9 мая. «Желаю успеха в штрафовании у бронзового солдата на кладбище людей, которые носят георгиевские ленточки. Я не думаю, что это нужно делать», — сказал он.

Он спросил своих коллег, какой путь более правильный: «То, как сделали латыши, которые вчера достаточно четко заявили, что все официальные мероприятия 9 мая, а также мероприятия дивизии СС в этом году запрещены, или же смотреть сквозь пальцы?»

Однако Хыбемяги на это ответил, что однажды люди с георгиевскими лентами домой придут к нам домой: «Они выбьют дверь - привет, парень, это георгиевская лента, это буква Z, может быть, мы вырежем ее ножом прямо на тебе... Это наша самозащита, чтобы в Эстонской Республике никто не носил символы агрессивной войны, в ходе которой в Украине убивают детей, женщин и невинных людей».

Хельдур Меэритс признал, что запрет таких символов в долгосрочной перспективе не очень плодотворен. «Когда я думаю об университетах, которые заявили, что не будут принимать российских и белорусских студентов, то в долгосрочной перспективе это не очень хорошая идея, но в краткосрочной перспективе это имеет смысл. Ситуации немного разрешатся, пыль уляжется, тогда можео будет лучше выбирать, кто эте люди, которые хотят приехать в Эстонию учиться с российским гражданством. С символикой, я думаю, то же самое. В долгосрочной перспективе могут появиться новые символы, и люди начнуть писать между строк».

Однако, по мнению Хыбемяги, вести разговоры в философском плане — это тупик. «Имейте в виду, что большинство из тех, кто ходит с этими лентами и буквами «Z», ходят потому, что им настоятельно рекомендуют это делать. Каждый божий день в Эстонии проводится серьезная работа по разделению эстонского общества. Это делают все те, кто хоть как-то контактировал с РФ, кого организовывают для создания напряженности и новой Бронзовой ночи. Вывешивание этих символов — один из способов спровоцировать конфликты здесь и на улицах», — сказал Хыбемяги, резюмируя, что удаление символов снизит вероятность конфликта.