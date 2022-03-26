Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о приостановлении сотрудничества с РФ и Беларусью, сообщает "Европейская правда".
Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с РФ и Беларусью
Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с РФ и Беларусью
В ответ на военное вторжение РФ в Украину 23 государства-члена CERN решили:
- приостановить участие ученых CERN во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот;
- приостановить или, в противном случае, отменить все мероприятия, совместно организованные CERN и учреждениями, расположенными в Российской Федерации и Республике Беларусь;
- приостановить предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала CERN любым новым лицам, связанным с базовыми учреждениями в России и Беларуси.
Ранее CERN приостановила статус России как страны-наблюдателя из-за вторжения РФ в Украину.
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