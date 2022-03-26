Свидетелям Иеговы, обратившимся в суд из-за газетной статьи, пришлось признать поражение

Эстонский союз приходов Свидетелей Иеговы возмутился статьей, опубликованной в Eesti Ekspress в 2018 году под названием «Десять дней обучения, 280 евро, и ребенок станет ясновидящим».

Таким образом, они подали иск против AS Ekspress Meedia и выразившего мнение в статье психолога Таллиннского семейного центра, требуя опровержения неверных данных и возмещения морального ущерба. Истцы посчитали, что статья содержала неверные фактические утверждения в отношении Свидетелей Иеговы и, таким образом, нарушала их права.