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Свидетелям Иеговы, обратившимся в суд из-за газетной статьи, пришлось признать поражение

Кетлин Крузе
Свидетелям Иеговы, обратившимся в суд из-за газетной статьи, пришлось признать поражение
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Зал Свидетелей Иеговы.
Зал Свидетелей Иеговы. Фото: HEGE-LEE PAISTE

Союз приходов Свидетелей Иеговы подала иск против AS Ekspress Meedia, требуя опровержения представленных в статье недостоверных данных и возмещения морального ущерба. Суд отклонил иск, пишет Elu24.

Эстонский союз приходов Свидетелей Иеговы возмутился статьей, опубликованной в Eesti Ekspress в 2018 году под названием «Десять дней обучения, 280 евро, и ребенок станет ясновидящим».

Таким образом, они подали иск против AS Ekspress Meedia и выразившего мнение в статье психолога Таллиннского семейного центра, требуя опровержения неверных данных и возмещения морального ущерба. Истцы посчитали, что статья содержала неверные фактические утверждения в отношении Свидетелей Иеговы и, таким образом, нарушала их права.

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