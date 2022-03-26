Союз приходов Свидетелей Иеговы подала иск против AS Ekspress Meedia, требуя опровержения представленных в статье недостоверных данных и возмещения морального ущерба. Суд отклонил иск, пишет Elu24.
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Свидетелям Иеговы, обратившимся в суд из-за газетной статьи, пришлось признать поражение
Свидетелям Иеговы, обратившимся в суд из-за газетной статьи, пришлось признать поражение
Эстонский союз приходов Свидетелей Иеговы возмутился статьей, опубликованной в Eesti Ekspress в 2018 году под названием «Десять дней обучения, 280 евро, и ребенок станет ясновидящим».