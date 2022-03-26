Российская авиакомпания «Аэрофлот», которая более чем наполовину принадлежит государству, попыталась обойти санкции Запада, чтобы летать за границу, пишет Avianews.
"Аэрофлот" пытается обойти санкции, чтобы летать за границу
Для этого авиаперевозчик хочет открыть вторую базу — в Сочи в дополнение к основной базе в московском аэропорту Шереметьево.
Из Сочи «Аэрофлот» надеется запустить рейсы по 17 зарубежным маршрутам в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
Сейчас почти весь флот «Аэрофлота» состоит только из иностранных самолетов Airbus и Boeing. Летать на них за границу авиакомпания не может из-за санкций.
По этой причине рейсы из «Сочи» будет выполнять дочка «Аэрофлота» — «Россия» на самолетах российского производства Сухой Суперджет 100.
Дальности этих воздушных судов не достаточно для прямых полетов из Москвы за границу, именно поэтому в качестве нового транспортного узла выбрали Сочи.
На данный момент неизвестно, как долго смогут летать Суперджеты. Хотя их собирают в России, свыше половины компонентов для них поставляют иностранные компании. Санкции США и Евросоюза включают запрет на передачу в Россию запчастей для авиатехники.
Примечательно, что «Аэрофлот» заказал 150 самолетов Сухой Суперджет 100, однако почти все полученные авиалайнеры этого типа вывел из флота и передал их в «Россию». Использование российских самолетов оказалось менее эффективным, чем полеты на западных Boeing и Airbus.