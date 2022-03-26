"Аэрофлот" пытается обойти санкции, чтобы летать за границу

Для этого авиаперевозчик хочет открыть вторую базу — в Сочи в дополнение к основной базе в московском аэропорту Шереметьево.

Из Сочи «Аэрофлот» надеется запустить рейсы по 17 зарубежным маршрутам в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.

Сейчас почти весь флот «Аэрофлота» состоит только из иностранных самолетов Airbus и Boeing. Летать на них за границу авиакомпания не может из-за санкций.

По этой причине рейсы из «Сочи» будет выполнять дочка «Аэрофлота» — «Россия» на самолетах российского производства Сухой Суперджет 100.

Дальности этих воздушных судов не достаточно для прямых полетов из Москвы за границу, именно поэтому в качестве нового транспортного узла выбрали Сочи.

На данный момент неизвестно, как долго смогут летать Суперджеты. Хотя их собирают в России, свыше половины компонентов для них поставляют иностранные компании. Санкции США и Евросоюза включают запрет на передачу в Россию запчастей для авиатехники.