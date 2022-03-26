Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью прокремлевскому изданию РИА "Новости" назвал четыре основания для применения Москвой ядерного оружия, пишет РБК.
Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия
Медведев указал, что Россия могла бы применить ядерное оружие в случае, если бы по России был нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения.
Применение ядерного оружия возможно и в любом другом случае применения ядерного оружия против страны или ее союзников.
Третье основание - посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы.
В четвертых, основанием может стать акт агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны.
По мере того как российские войска все больше увязают в начатой Путиным войне против Украины, в мире растут опасения, что находящийся в международной изоляции тоталитарный режим может решиться на применение оружия массового уничтожения.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN отметил, что Россия применит ядерное оружие лишь в случае, если столкнется с "экзистенциальными угрозами".