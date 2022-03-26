В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушение Boeing 737

На борту самолета находились 132 человека, среди них девять членов экипажа, остальные - пассажиры.

Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Это первая катастрофа коммерческого лайнера в Китае с 2010 года.