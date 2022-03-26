Сб, 26.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Финская госкомпания приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией

YLE/PM
Финская госкомпания приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Финский флаг.
Финский флаг. Фото: Ints Kalnins

Государственная железнодорожная компания VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций, пишет Yle.

Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России.

Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.

Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда «‎Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санк-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.

Ключевые слова
Наверх