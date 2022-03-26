В ласнамяэском дворе мужчина открыл стрельбу: полиция задержала его

О мужчине с предметом, похожим на пистолет, сообщил случайный прохожий. Прибывшие на место полицейские оцепили зону и стали выяснять обстоятельства. Полиция получила информацию о том, что мужчина находится в квартире, и вскоре с балкона квартиры был сделан еще один выстрел. К делу привлекли полицейский спецназ K-Komando, которые вошли в квартиру и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

По словам руководителя оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, подобные случаи имеют высокий приоритет для полиции. «Важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности у домов, наша первостепенная задача на месте происшествия - обеспечить безопасность людей. Кроме того, такие происшествия опасны и для самих полицейских, мы никогда не знаем, в руках человека пневматическое оружие, стартовый пистолет или огнестрельное оружие. Просим всех, кто замечает опасность, немедленно сообщать об этом полиции», - сказал Таави Кирсс.