В двух землях ФРГ признали правонарушением использование знака Z

Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.

Свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право

Аналогичной позиции придерживаются и баварские власти. По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха, недопустимо потворствовать преступлениям, нарушающим международное право. "Свобода мнений - одно из главных достоинств нашей конституции, в Германии каждый может выражать свое мнение. Однако свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право", - отметил Айзенрайх, подчеркнув, что каждый использующий в Баварии знак Z в общественных местах должен знать, что он может быть привлечен к ответственности.