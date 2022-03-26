Президент США Джо Байден коротко ответил в Польше на просьбу журналиста поделиться оценкой того, что президент России Владимир Путин делает с народом Украины, передает Rus.TVNET.
Байден назвал Путина мясником. Песков ответил в стиле "сам такой"
Байден назвал Путина мясником. Песков ответил в стиле "сам такой"
"Он - мясник", - цитирует Байдена Русская служба Би-би-си.
Слова президента США оперативно прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что "подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для двусторонних отношений".
"Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно", - цитирует Пескова ТАСС.