В столичном центре содержания заключенных 42-летний мужчина покончил с собой

Мужчина находился в камере один, в арестном доме он пребывал в рамках следствия.

Руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что полицейские следят за заключенными и регулярно проверяют камеры. «К сожалению, это не помогло предотвратить случившееся. Точные детали происшествия установит следствие», - сказал Кирсс.