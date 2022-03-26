В субботу, 26 марта в 16:35 полицейские Таллиннского центра содержания заключенных обнаружили, что в камере жизнь самоубийством покончил 42-летний мужчина.
В столичном центре содержания заключенных 42-летний мужчина покончил с собой
В столичном центре содержания заключенных 42-летний мужчина покончил с собой
Мужчина находился в камере один, в арестном доме он пребывал в рамках следствия.
Руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что полицейские следят за заключенными и регулярно проверяют камеры. «К сожалению, это не помогло предотвратить случившееся. Точные детали происшествия установит следствие», - сказал Кирсс.
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