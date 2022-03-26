Государственный долг Эстонии вырос за год до 5,5 млрд евро

Консолидированный государственный долг (т.н. Маастрихтский долг) к концу года составил 5,5 млрд евро. По сравнению с 2020 годом он увеличился примерно на 600 000 евро. Долг увеличился как у центрального правительства, так и у местных самоуправлений, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.