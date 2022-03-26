В 2021 году дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил 2,4% от валового внутреннего продукта и государственный долг – 18% от ВВП, свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики, пишет Rus.ERR.
Государственный долг Эстонии вырос за год до 5,5 млрд евро
Государственный долг Эстонии вырос за год до 5,5 млрд евро
Консолидированный государственный долг (т.н. Маастрихтский долг) к концу года составил 5,5 млрд евро. По сравнению с 2020 годом он увеличился примерно на 600 000 евро. Долг увеличился как у центрального правительства, так и у местных самоуправлений, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Ахермаа, с дефицитом бюджета завершили год как центральное правительство, так и местные самоуправления: 742 млн евро и 115 млн евро соответственно.
В странах Европы госдолг Эстонии один из самых низких.
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