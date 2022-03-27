«Родные стены помогают»: почему все больше украинцев возвращается в Киев

Несколько недель спустя она вернулась и написала у себя в "Фейсбуке": "Посоветуйте простой рецепт дрожжевой сладкой выпечки. Мы вчера вернулись в Киев, домой, и я ужасно хочу наполнить дом уютом".

Со дня вторжения России в Украину прошло чуть больше месяца. Люди пережили страх, отчаяние, разочарование - и приняли ситуацию такой, какая она есть. В стране война, а дома родные стены помогают - это выражение для многих приобрело истинный смысл.

Все больше мирных жителей возвращается домой - в Киев.

Дом с уютом

История киевлянки Анны - не единичный случай. Они с мужем и четырехлетней дочерью уехали из Киева 25 февраля, на второй день войны.

"На тот момент это было правильное решение. Мы уехали на дачу в бориспольском районе", - рассказывает Анна.

Помимо сложных бытовых условий на летней даче, которая не приспособлена к низким температурам, ситуация была напряженная: "Здесь тоже были слышны взрывы - удаленно, но почти весь день. Над нами низко пролетали вертолеты. И в какой-то момент супруг сказал, что нам было бы безопаснее вернуться".

Вернувшись домой, Анна первым делом напекла ароматных ватрушек. Фото: BBC

Несмотря на то, что Анну пугали длинной дорогой и множеством блокпостов на пути в столицу, возвращение получилось быстрым и счастливым.

За эти недели Киев и условия жизни в нем сильно изменились.

Супруг Анны занят в волонтерском движении, а она с дочерью выстаивает очереди в магазинах или просто гуляет. Благодаря хорошему интернету в городе на прошлой неделе у Анны появилась работа.

"Я настроена оставаться. Здесь мы все вместе", - говорит Анна о жизни в Киеве.

Анна испекла булочки по рецепту, который ей посоветовали, и теперь ее квартира наполнена ароматом корицы и уюта.

Киев - "дом, где дышат люди"

Режиссер Екатерина Горностай в первые дни войны уехала из Киева к своей маме, живущей недалеко от столицы: там сначала вроде бы было спокойнее.

"Но с каждым днем мы все четче могли слышать (а иногда даже видеть) линию фронта вокруг Киева. Каждый вечер мы решали, оставаться ли еще или бежать дальше", - вспоминает она.

Мама наотрез отказалась куда-то ехать, бегство на запад или за границу Екатерина не рассматривала, поэтому было принято решение возвращаться в Киев.

Несмотря на то, что в январе в широкий прокат вышел полнометражный фильм Екатерины Горностай "Стоп-Земля", сейчас она работает не по профессии.