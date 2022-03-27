Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что олигархов в России нет, а арест активов бизнесменов на Западе сравним с ограблением на Диком Западе.
Песков заявил, что в России нет олигархов
Так Песков отреагировал на речь президента США Джо Байдена, в ходе которой тот заявил, что отнял все у российских олигархов.
«Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх — это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, это [бывший] президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский», - сказал РБК Песков. По его словам, с тех пор все бизнесмены понимают, что бизнес и политика – разные вещи.
По словам Пескова, за все яхты, самолеты и дома уплачены налоги заплачены деньги, за счет которых развивалась западная экономика. Песков назвал российских миллиардеров, которые попали под санкции, «абсолютно честными законными предпринимателями». Он заявил, что их «ограбили, как во времена Дикого Запада».