Фото и видео ⟩ Последствия непогоды в Эстонии: несколько домов остались без крыши, повреждены автомобили

Сильный ветер прибавил работы спасателям. С самого утра в Центр тревоги поступали сообщения о сорванных крышах зданий и поваленных деревьях.

Около 10.30 в полицию поступило сообщение о том, что из-за сильного ветра с крыши дома на Таллиннской улице в Курессааре слетели солнечные панели. Один припаркованный поблизости автомобиль был поврежден, пишет Saarte Hääl.

Утром сорвало крышу со здания сааремааской школы. По словам директора школы Вильяра Аро, произошедшее не повлияет на учебный процесс, так как здание уже некоторое время ремонтируется и в настоящее время учеба проходит в нескольких километрах от Курессааре. Ожидается, что пострадавшее здание школы будет готово к концу года.

Также крышу сорвало с многоквартирного дома в поселке Кудъяпе: обломки крыши упали на припаркованные поблизости машины.

В центре Вильянди ветер унес со старого дома крышу, которая пролетела над крупнейшей улицей города. На Таллиннской улице обычно очень оживленное движение. К счастью, никто не пострадал, также повреждения не получили находящиеся поблизости дома, поскольку крыша в итоге застряла на дереве и линиях электропередач, пишет Sakala.

Из-за ветра происходили и ДТП. Например, около 12:00 в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Тахула волости Сааремаа, где Volkswagen Multivan с прицепом вылетел с дороги. К счастью, в аварии никто не пострадал. По предварительным данным, автомобиль съехал с дороги из-за сильного бокового ветра.

Также непогода стала причиной поваленных деревьев и отключения электричества.

Фото: Siim Metsmaa/Saarte Hääl