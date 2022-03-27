Мать солдата из РФ, погибшего в Украине: «Там просто месиво»

Узнал, что в поселок неподалеку приедут "покупатели" из Москвы и будут набирать. Его сразу взяли, так что на прощание у нас был ровно вечер. Женя служил в Росгвардии. Ему очень нравилось. Он командиром отделения стал. А еще они разгоняли митинги. Он ездил на Красную площадь, на Пушкинскую. В Калининград он тоже ездил в командировку на три месяца. Они там готовились к митингам.

Говорил, что подустал, поэтому решил пойти в кинологический центр. Это тоже Росгвардия, только с собаками. А в 2017 году у него родился сын. Девушка у него была, когда он работал в охране. Она к нему в Москву приехала - там они расписались, снимали комнату. А потом Жене дали квартиру служебную, однокомнатную, в военном городке в новостройке.

- Как началась история с Украиной?

- Это был конец января, примерно 25-26 число. Сын позвонил и сказал, что их отправляют в Смоленск - на (совместные - прим.ред.) с Беларусью учения. Я ему говорю: "Ты мне врешь, что ли? Какие еще учения?" Поискала в интернете. Действительно были учения с Беларусью, но сейчас их нет. Я стала копаться. Думаю, где у нас война идет. Подумала про Казахстан. Короче, [об Украине] даже не подумала. Только на следующий день до меня дошло, что у нас же в Украине неспокойно.

- То есть вы сразу поняли, что сына не на учения отправляют?

- Да. Я Жене сказала, что я же не дурочка. Что он не едет ни в какой Смоленск. Сказала, чтобы он сфотографировался тогда на вокзале Смоленска. Он засмеялся. Я начала копать - и чем дальше, тем больше я понимала, что он едет в Украину. Я понимала, что там какая-то конкретная заварушка.

Я, конечно, его отговаривала. Говорила, что, может, он вернется, а, может, и нет. Он отвечал: "Да что ты придумываешь?". Он полностью не осознавал, куда его отправляли. Либо им так мозги промыли, что они едут на учения, либо он знал, но не предполагал, что там такое месиво будет. Наверное, никто так не думал. Даже сам Путин. У них, видите, что-то пошло не так.

Когда его привезли "грузом-200", я задавала себе вопрос: почему я не поехала в Москву [отговаривать его], если я все понимала. Может, он не понимал, но я-то понимала. Он меня очень сильно любил, и я могла надавить на больные точки, чтобы он отказался. Хотя если он за что-то брался, то шел до конца. Если отдали приказ - он никогда не откажется.

В итоге он поехал прикомандированным к группе спецназа. Женю одного взяли из его части, потому что не хватало одного кинолога.