"Ээсти 200": украинских детей нужно отправлять в ближайшую эстоноязычную школу

По словам лидера партии Кристины Каллас, это решение является срочным, поскольку в Эстонию уже прибыло большое количество детей украинских военных беженцев, которым приходится выбирать между эстоно- и русскоязычными школами, что еще больше увеличивает долгосрочную сегрегацию в эстонском обществе.

«Решение единой эстонской школы, в соответствии с которым все дети, приехавшие в Эстонию на временное или продолжительное проживание, будут ходить в эстоноязычную школу, дает четкие инструкции украинским родителям, а также позволяет школам развивать необходимые компетенции и умения для обучения детей, не говорящих по-эстонски", - пояснила Каллас.

Поправка к закону является основой для перехода к единой школьной системе Эстонии, в которой дети больше не распределяются в разные школы на основе их родного языка. В предложении правления "Ээсти 200" говорится, что эстонская школа, в которой подавляющее большинство обучения проходит на эстонском языке, должна в долгосрочной перспективе стать местом учебы для всех детей, проживающих в Эстонии.

Учебные программы в школе могут различаться в зависимости от родного языка детей и необходимости поддерживать как развитие родного языка, так и развитие навыков эстонского языка. Однако в таких районах, как Ида-Вирумаа, где эстоноязычная школа является школой меньшинства, детей следует направлять в школу полного погружения.