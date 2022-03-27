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"Ээсти 200": украинских детей нужно отправлять в ближайшую эстоноязычную школу

rus.postimees.ee
"Ээсти 200": украинских детей нужно отправлять в ближайшую эстоноязычную школу
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02.02.2022, Tallinn. Saade "Otse Postimehest". Külaline on Eesti 200 juht Kristina Kallas. Saatejuht Ulla Länts.
02.02.2022, Tallinn. Saade "Otse Postimehest". Külaline on Eesti 200 juht Kristina Kallas. Saatejuht Ulla Länts. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В субботу правление партии "Ээсти 200" решило внести в Рийгикогу предложение внести изменения в Закон об основных школах и гимназиях, чтобы всем детям, поселившимся в Эстонии, было обеспечено направление в ближайшую к дому школу с эстонским языком обучения.

По словам лидера партии Кристины Каллас, это решение является срочным, поскольку в Эстонию уже прибыло большое количество детей украинских военных беженцев, которым приходится выбирать между эстоно- и русскоязычными школами, что еще больше увеличивает долгосрочную сегрегацию в эстонском обществе.

«Решение единой эстонской школы, в соответствии с которым все дети, приехавшие в Эстонию на временное или продолжительное проживание, будут ходить в эстоноязычную школу, дает четкие инструкции украинским родителям, а также позволяет школам развивать необходимые компетенции и умения для обучения детей, не говорящих по-эстонски", - пояснила Каллас.

Поправка к закону является основой для перехода к единой школьной системе Эстонии, в которой дети больше не распределяются в разные школы на основе их родного языка. В предложении правления "Ээсти 200" говорится, что эстонская школа, в которой подавляющее большинство обучения проходит на эстонском языке, должна в долгосрочной перспективе стать местом учебы для всех детей, проживающих в Эстонии.

Учебные программы в школе могут различаться в зависимости от родного языка детей и необходимости поддерживать как развитие родного языка, так и развитие навыков эстонского языка. Однако в таких районах, как Ида-Вирумаа, где эстоноязычная школа является школой меньшинства, детей следует направлять в школу полного погружения.

Согласно предложению, вместе с поправкой к закону необходимо поручить Министерству образования и науки разработать план действий, который включает дополнительные инвестиции в школы, поддержку в разработке учебных программ для неэстонских детей, найм и обучение дополнительного персонала для интеграции детей в эстонскую школьную систему.

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