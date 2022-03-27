ФОТО ⟩ Машина врезалась в упавшее на дорогу дерево

К счастью, в аварии никто не пострадал - находившиеся в машине люди отделались испугом, сообщила в социальных сетях Выруская спасательная команда.

Спасатели призывают участников дорожного движения к осторожности, отмечая, что на дорогах могут быть сломанные деревья, а местами дорожное покрытие очень скользкое.

