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ФОТО ⟩ Машина врезалась в упавшее на дорогу дерево

rus.postimees.ee
Машина врезалась в упавшее на дорогу дерево
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Auto sõitis otsa teele kukkunud puule.
Auto sõitis otsa teele kukkunud puule. Фото: Võru päästekomando

В деревне Нооска волости Выру в Выруском уезде вчера произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль врезался в упавшее на дорогу дерево. Об этом сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

К счастью, в аварии никто не пострадал - находившиеся в машине люди отделались испугом, сообщила в социальных сетях Выруская спасательная команда.

Спасатели призывают участников дорожного движения к осторожности, отмечая, что на дорогах могут быть сломанные деревья, а местами дорожное покрытие очень скользкое.

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