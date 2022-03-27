В деревне Нооска волости Выру в Выруском уезде вчера произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль врезался в упавшее на дорогу дерево. Об этом сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
ФОТО ⟩ Машина врезалась в упавшее на дорогу дерево
Машина врезалась в упавшее на дорогу дерево
К счастью, в аварии никто не пострадал - находившиеся в машине люди отделались испугом, сообщила в социальных сетях Выруская спасательная команда.
Спасатели призывают участников дорожного движения к осторожности, отмечая, что на дорогах могут быть сломанные деревья, а местами дорожное покрытие очень скользкое.
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