Коронавирус выявлен у 647 жителей Эстонии, скончались трое

По состоянию на утро 27 марта в больницах находится 359 пациентов с коронавирусом. Из них 163 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 95 человек, или 58% не были вакцинированы, а 68, или 42% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 24 новых историй болезни, из которых в 11 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 20,3 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека, которые были не вакцинированы: 62-летний мужчина, 69-летний мужчина и 83-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 93 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 101 невакцинированных в день.