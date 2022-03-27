Elektrilevi продолжает работу по восстановлению подачи электричества, все еще обесточены свыше 2000 клиентов

По данным предприятия, к 9 часам утра воскресенья подача тока восстановлена 37 000 клиентам, без электричества еще остаются 2258 клиентов сети.

"Бригады Elektrilevi продолжают работу, и большинство повреждений и сбоев уже устранены,- сообщил ведущий специалист диспетчерского центра Elektrilevi Харди Пуусепп. - На Сааремаа и в Вирумаа работы могут продолжиться и к утру понедельника, все зависит от того, как велики препятствия там, где близ места повреждения обширная раскисшая почва. Сейчас тяжелая техника в некоторые природные ареалы еще не может пройти, это значит, что там доступ к местам повреждений очень затруднен".

По словам Пуусеппа, над устранением повреждений работают 36 бригад, количество бригад время от времени пополняется. Сбои электроснабжения вызваны главным образом упавшими на линии электропередач сломанными бурей деревьями и повреждениями мачт линий электропередач.

Хотя в течение ночи бригады смогли установить места повреждений, а утром эта работа выполняется с помощью дронов, протяженность линий велика, и требуется достаточно много времени, чтобы картографировать повреждения.