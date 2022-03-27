Внутрипартийный раскол в "Отечестве" может увенчаться появлением новой правой партии

Тынис Конс, один из руководителей НКО Parempoolsed, участвовавший в электронном общем собрании в качестве гостя, сообщил Postimees, что Правые решили прекратить деятельность в качестве объединения в составе из партии.

По мнению Конса, ценности Правых больше не совпадают с ценностями "Отечества".

"Партия "Отечество" вступила в очень сильные противоречия с основными демократическими принципами, которые Правые при создании установили своими целями", - сказал Конс, добавив, что партия, среди прочего, начала ограничивать свободу слова.

"Отечество" стало явно автократической и недемократической организацией", — добавил он.

Встреча продолжилась как собрание Правых, на котором была принята позиция оставаться независимой политической силой. Однако к созданию новой партии еще не приступали. Есть надежда, что собрание на эту тему будет созвано, как только к организации присоединится количество членов, необходимое для создания политической партии. Но когда ожидается пересечение магического предела в 500 человек?