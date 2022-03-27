Украинские беженцы, прибывшие в Эстонию, активно ищут работу и школы. На помощь им пришел и Тартуский прикладной колледж (ранее центр профессионального образования), который предлагает молодым военным беженцам возможность пройти бесплатное шестимесячное обучение.
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Колледж ждет украинцев: первая беженка уже приступила к учебе
Колледж ждет украинцев: первая беженка уже приступила к учебе
Профессиональное обучение колледж предоставляет на протяжении многих лет и в первую очередь оно предназначено для людей, чей школьный путь был прерван по какой-либо причине.