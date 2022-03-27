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Колледж ждет украинцев: первая беженка уже приступила к учебе

Лийса Салекешина
Колледж ждет украинцев: первая беженка уже приступила к учебе
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Молодые беженцы при необходимости могут жить в общежитии колледжа.
Молодые беженцы при необходимости могут жить в общежитии колледжа. Фото: Sille Annuk

Украинские беженцы, прибывшие в Эстонию, активно ищут работу и школы. На помощь им пришел и Тартуский прикладной колледж (ранее центр профессионального образования), который предлагает молодым военным беженцам возможность пройти бесплатное шестимесячное обучение.

Профессиональное обучение колледж предоставляет на протяжении многих лет и в первую очередь оно предназначено для людей, чей школьный путь был прерван по какой-либо причине.

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