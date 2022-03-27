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Умер основатель фирмы-миллиардера Урмас Пурде

rus.postimees.ee
Умер основатель фирмы-миллиардера Урмас Пурде
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Урмас Пурде.
Урмас Пурде. Фото: Toomas Volkmann

В пятницу, 25 марта, утром скончался Урмас Пурде (1975-2022) - основатель компании-миллиардера Pipedrive и отец троих детей.

По словам родственников, Пурде, который много лет боролся с опухолью головного мозга, умер в результате несчастного случая в доме на Бали.

Пурде из-за опухоли головного мозга пережил инсульт, несколько операций и неоднократно должен был заново учиться говорить и ходить.

В прошлом году созданная эстонскими программистами компания Pipedrive, соучредителем которой является Пурде, стала пятым так называемым единорогом с эстонскими корнями, то есть компанией стоимостью более миллиарда долларов. Пурде получил Орден Белой Звезды IV степени от президента Эстонии за развитие предпринимательства.

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