Умер основатель фирмы-миллиардера Урмас Пурде

По словам родственников, Пурде, который много лет боролся с опухолью головного мозга, умер в результате несчастного случая в доме на Бали.

Пурде из-за опухоли головного мозга пережил инсульт, несколько операций и неоднократно должен был заново учиться говорить и ходить.