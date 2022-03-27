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Финляндия приостанавливает прием грузовых поездов из России

rus.postimees.ee
Финляндия приостанавливает прием грузовых поездов из России
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Фото: Shutterstock

Государственная железнодорожная компания VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций.

Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России, передает Yle.

Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.

Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда «‎Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санк-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.

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