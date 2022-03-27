Государственная железнодорожная компания VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций.
Финляндия приостанавливает прием грузовых поездов из России
Финляндия приостанавливает прием грузовых поездов из России
Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России, передает Yle.
Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.
Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда «Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санк-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.