"Я встревожена и зла - в моем классе учатся путинисты!"

"В моей душе - тревога и злость, потому что я знаю, что в моем классе есть два человека, которые являются путинистами. Внутри все бурлит", — говорит Марго, которая учится в Таллиннской художественной гимназии и носит на груди сине-желтую ленту, чтобы поддержать Украину.