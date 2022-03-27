"В моей душе - тревога и злость, потому что я знаю, что в моем классе есть два человека, которые являются путинистами. Внутри все бурлит", — говорит Марго, которая учится в Таллиннской художественной гимназии и носит на груди сине-желтую ленту, чтобы поддержать Украину.
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"Я встревожена и зла - в моем классе учатся путинисты!"
"Я встревожена и зла - в моем классе учатся путинисты!"
Около 250 из 850 учащихся Таллиннской художественной гимназии являются выходцами из русскоязычных семей. Украинская война подвергла пробе и пролила новый свет на школьные ценности - открытость и свободу самовыражения.
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