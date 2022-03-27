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"Я встревожена и зла - в моем классе учатся путинисты!"

Эло Мыттус-Леппик
"Я встревожена и зла - в моем классе учатся путинисты!"
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Марго Лехтсалу, ученица 11 класса Таллиннской художественной гимназии
Марго Лехтсалу, ученица 11 класса Таллиннской художественной гимназии Фото: Kaader videost

"В моей душе - тревога и злость, потому что я знаю, что в моем классе есть два человека, которые являются путинистами. Внутри все бурлит", — говорит Марго, которая учится в Таллиннской художественной гимназии и носит на груди сине-желтую ленту, чтобы поддержать Украину.

Около 250 из 850 учащихся Таллиннской художественной гимназии являются выходцами из русскоязычных семей. Украинская война подвергла пробе и пролила новый свет на школьные ценности - открытость и свободу самовыражения.

«В каждом классе точно есть один-два ребенка, которые поддерживают режим Путина. Я не собираюсь этого отрицать, — говорит директор художественной гимназии Мари-Лийз Сультс. — Часть учителей сейчас ходит с пузырьком валерьянки в кармане».

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