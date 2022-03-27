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Эстонская авиакомпания будет летать по четырем новым маршрутам в Швеции и Финляндии

BNS
Эстонская авиакомпания будет летать по четырем новым маршрутам в Швеции и Финляндии
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Самолет NyxAir
Самолет NyxAir Фото: NyxAir

Основанное на частном капитале эстонское авиапредприятие NyxAir в понедельник начинает летать по четырем новым маршрутам в Швеции и Финляндии.

В Швеции 34-местный самолет Saab 340 компании NyxAir выполняет полеты между Тролльхеттаном и Стокгольмом-Бромма у западного побережья Швеции по заказу Västflyg AB. Другой маршрут обслуживается по заказу Skåneflyg AB между Кристианстадом на юге Швеции и Стокгольмом-Бромма. По сообщению NyxAir, рейсы по двум новым маршрутам будут осуществляться шесть дней в неделю.

С 28 марта NyxAir также начнет полеты между Стокгольмом-Арландой и столицей Аландских островов Мариехамном.

В Эстонии NyxAir выполняет рейсы по маршруту Таллинн-Курессааре, а в Финляндии по двум внутренним маршрутам: Хельсинки-Коккола-Кеми и Хельсинки-Ювяскюля. В этом году с 5 мая NyxAir начнет сезонные пассажирские полеты Пярну- Хельсинки.

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