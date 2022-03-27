Эстонская авиакомпания будет летать по четырем новым маршрутам в Швеции и Финляндии

В Швеции 34-местный самолет Saab 340 компании NyxAir выполняет полеты между Тролльхеттаном и Стокгольмом-Бромма у западного побережья Швеции по заказу Västflyg AB. Другой маршрут обслуживается по заказу Skåneflyg AB между Кристианстадом на юге Швеции и Стокгольмом-Бромма. По сообщению NyxAir, рейсы по двум новым маршрутам будут осуществляться шесть дней в неделю.