Из-за холодной зимы и высоких цен на строительные материалы работа над крупнейшим строительным проектом Тарту - Рижским кольцом - затянулись и идет сейчас полным ходом, пишет Postimees, отмечая, что к настоящему времени возведен большой виадук и ведутся интенсивные работы под землей.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Грандиозное дорожное строительство: автомобилистам придется запастись терпением до конца лета
По словам Эрго Пааса, руководителя проекта генерального подрядчика AS GRK Infra, более холодная, чем обычно, зима стала неприятным сюрпризом, но работы продолжаются быстрыми темпами, и сроки завершения остаются в силе.
В настоящее время ведутся работы на круговой развязке Рийа, в конце улицы Аардла, а также на отрезке в направлении Валга. В связи со строительством необходимо разработать 50 схем движения по району, и половина работы еще впереди. В настоящее время движение более спокойное, и схема обычно меняется раз в неделю.
Однако водители должны запастись терпением до лета, когда будут завершены виадук Аардла, часть кольцевой дороги и соединение улицы Раудтеэ с подъездной дорогой. Ожидается, что турбопереход Рийа с виадуком длиной почти 316 метров откроется в августе.
Тысяча тонн железа
Ежедневно на объекте работает почти 70 сотрудников, и объем работы впечатляет. Например, на виадук ушла тысяча тонн железа, которое пришлось сваривать вручную. Большие бетонные блоки также заливаются на месте, и это длится часами. «Рабочие начали заливку 85-метровой подъездной плиты к виадуку в пять утра, и работа длилась 21 час», — сказал Паас.
На дорожном узле будет проложено около 15 километров ливневых труб. В районе улицы Аардла трубопровод необходимо прорыть на глубину семи метров. «Теперь мы ждем теплого дождя, который растопит промерзшую землю», — сказал Паас.
Грунт под развязкой не благоприятствует строительству: это глинистая морена, которая даже в небольшой дождь превращается в пластилиновую массу.
Строительство крупной развязки тормозит и череда глобальных кризисов. С одной стороны, все еще распространяющийся коронавирус вызывает нехватку кадров и трудности с поставками материалов. С другой стороны, транспортировка и заказ многих материалов были нарушены войной.
Особые трудности возникают с металлом и гранитным щебнем. «Цена на металл в ходе работ примерно удвоилась, и при размещении заказа совершенно не ясно, прибудет ли обещанный материал и когда, — сказал Паас. — Я даже не буду говорить о цене гранитного гравия».
На объекте трудится значительное количество иностранных рабочих, которых затронула российская агрессия в Украине. «Многие приглашенные сюда сотрудники не смогли приехать на стройплощадку из-за начала войны, но есть и работники, которые вернулись домой в Украину», — заявил Паас.
Кроме того, почти 90 процентов работников подверглись воздействию вируса или были вынуждены оставаться какое-то время дома как близкие контакты.
Трудности на мировом рынке
По словам руководителя Тартуской дорожной службы Олега Лужецкого, в городскую управу поступили сообщения о том, что материалы стали дороже на мировом рынке, но пока невозможно сказать, повлияет ли это на работы и как отразится на их общей стоимости.
«Сейчас непростое время, как с точки зрения погоды, так и с закупкой материалов, — сказал Лужецкий. — Подорожали металл, щебень, топливо, подорожал и битум, но итоговый эффект будет виден только в апреле».