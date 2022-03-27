Нейтралитет для Украины в переговорах о мире. Возможно ли это?

Нейтральная Украина по шведской или австрийской модели - возможно ли это? Подобное предложение российские власти сделали в середине марта на одном из раундов переговоров как возможное условие прекращения войны. "Это вариант, который обсуждается и может рассматриваться как некий компромисс", - заявил 16 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С момента обретения независимости в 1990-м и по 2014 год Украина была формально нейтральной. Но после аннексии Крыма Россией украинский парламент отказался от политики нейтралитета. В начале 2019 года он подавляющим большинством голосов проголосовал за внесение поправок в конституцию страны. С тех пор членство не только в Европейском Союзе, но и в НАТО стало законодательно закрепленной национальной целью страны.

Но не только Россия хочет этому помешать. Сама НАТО не спешит принимать Украину, потому что не хочет быть втянута в войну с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем признал, что цель вступления в НАТО, вероятно, недостижима.

Самостоятельно выбранный или навязанный нейтралитет

Может ли нейтралитет стать приемлемым вариантом для Украины? В качестве примеров неоднократно упоминаются, в частности, три страны: Австрия, Швеция и Финляндия. У каждой своя история.

В конце Второй мировой войны Австрия, как и Германия, была оккупирована державами-победителями. СССР согласился на вывод войск только потому, что Австрия в 1955 году обязалась соблюдать "постоянный нейтралитет". Леос Мюллер - историк из университета в Стокгольме и автор книги "Нейтралитет в мировой истории" - рассказал DW, что в случае с Австрией это был "нейтралитет сверху, путем договора с крупными державами".

В отличие от Австрии, Швеция сама выбрала нейтралитет. Он действует уже более 200 лет, с тех пор как стране в 1809 году по итогам войны пришлось уступить России ту свою часть, которой тогда была Финляндия.

Последняя получила независимость в 1917 году и смогла сохранить ее после двух войн против СССР в XX веке. "Мы бы не сохранили наш суверенитет, без самопровозглашенного, прагматичного и ни в коей мере не идеологического нейтралитета", - рассказал DW бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Нейтральные страны принимают участие в маневрах НАТО

Австрия, Финляндия и Швеция еще не стали членами НАТО, но вступили в Евросоюз в 1995 году. И формируют общую внешнюю политику и политику безопасности. После начала российской агрессии против Украины министры иностранных дел ЕС решили создать силы быстрого реагирования численностью до 5000 военнослужащих.