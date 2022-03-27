ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДУЕТ ⟩ Автомобиль с рекламой стриптиз-клуба припаркован в двух шагах от школы

Машины с наклейкой стриптиз-клуба Sapphire – повседневное явление в центре Тарту и за его пределами, обычно они могут неделями быть припаркованы на видном месте. Однако внимательная читательница обнаружила автомобиль, рекламирующий клуб для взрослых, в зеленой зоне перед своей многоэтажкой, возле большой школы, пишет Postimees.