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ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДУЕТ ⟩ Автомобиль с рекламой стриптиз-клуба припаркован в двух шагах от школы

Лийза Салекешина
Автомобиль с рекламой стриптиз-клуба припаркован в двух шагах от школы
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Машина с рекламой стриптиз-клуба возле тартуского учебного заведения
Машина с рекламой стриптиз-клуба возле тартуского учебного заведения Фото: Margus Ansu

Машины с наклейкой стриптиз-клуба Sapphire – повседневное явление в центре Тарту и за его пределами, обычно они могут неделями быть припаркованы на видном месте. Однако внимательная читательница обнаружила автомобиль, рекламирующий клуб для взрослых, в зеленой зоне перед своей многоэтажкой, возле большой школы, пишет Postimees.

Марью Сааг, проживающая на улице Круусамяэ, засняла ранним утром припаркованную в жилом районе машину с большими наклейками клуба Sapphire.

«Я была удивлена, потому что автомобиль с рекламой был припаркован в зеленой зоне на улице Пыллу перед многоквартирным домом, рядом с большим сугробом», — рассказывает Сааг.

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