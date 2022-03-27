Машины с наклейкой стриптиз-клуба Sapphire – повседневное явление в центре Тарту и за его пределами, обычно они могут неделями быть припаркованы на видном месте. Однако внимательная читательница обнаружила автомобиль, рекламирующий клуб для взрослых, в зеленой зоне перед своей многоэтажкой, возле большой школы, пишет Postimees.
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ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДУЕТ ⟩ Автомобиль с рекламой стриптиз-клуба припаркован в двух шагах от школы
Автомобиль с рекламой стриптиз-клуба припаркован в двух шагах от школы
Марью Сааг, проживающая на улице Круусамяэ, засняла ранним утром припаркованную в жилом районе машину с большими наклейками клуба Sapphire.
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