В Пярну был задержан рыбак, который, наплевав на закон, занимался массовым выловом мелкой рыбы. Его действия не остались не замеченными сотрудниками Департамента окружающей среды, пишет Pärnu Postimees.
Рыбака ждет колоссальный штраф за вылов слишком мелкой рыбы
Задержанный на реке Пярну рыбак вынес на берег 77 судаков, 76 из которых не соответствовали разрешенным размерам. Попытка спрятать мелкую рыбу в прибрежных камышах не спасла пойманного природоохранными инспекторами мужчину. На допросе он выразил сожаление о содеянном и заверил, что больше так делать не будет.
Этим поступком рыбак лишает себя и других возможности заполучить в будущем более богатый улов. Маломерные рыбы еще не созрели и не дали потомство. Поэтому вылов мелкой рыбы накладывает отпечаток на и без того критическое состояние Рижского залива.
Браконьер обязан возместить ущерб окружающей среде от вылова маломерной рыбы. За каждую нелегально пойманную рыбу взимается штраф в размере 50 евро, и расчет безжалостен: ущерб, подлежащий возмещению, составляет 3 800 евро.
Минимальный разрешенный размер судака составляет 51 сантиметр на озере Выртсъярв и 46 сантиметров в других местах. Отпуская маломерную рыбу, рыбак способствует сохранению запаса.