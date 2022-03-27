Рыбака ждет колоссальный штраф за вылов слишком мелкой рыбы

Задержанный на реке Пярну рыбак вынес на берег 77 судаков, 76 из которых не соответствовали разрешенным размерам. Попытка спрятать мелкую рыбу в прибрежных камышах не спасла пойманного природоохранными инспекторами мужчину. На допросе он выразил сожаление о содеянном и заверил, что больше так делать не будет.

Этим поступком рыбак лишает себя и других возможности заполучить в будущем более богатый улов. Маломерные рыбы еще не созрели и не дали потомство. Поэтому вылов мелкой рыбы накладывает отпечаток на и без того критическое состояние Рижского залива.

Браконьер обязан возместить ущерб окружающей среде от вылова маломерной рыбы. За каждую нелегально пойманную рыбу взимается штраф в размере 50 евро, и расчет безжалостен: ущерб, подлежащий возмещению, составляет 3 800 евро.