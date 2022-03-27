Лыунаская префектура написала на своей странице в соцсетях, что на этой неделе их ждал большой сюрприз: к Тартуском отделению полиции подъехал фургон с сотнями коробок, в которых в общей сложности было 2100 мягких игрушек для детей, спасающихся от войны в Украине.
Эстонский предприниматель прислал в полицию целый фургон плюшевых игрушек
«Большое спасибо, Тынис Леллеп, за такой сюрприз!» - поблагодарила Лыунаская префектура, добавив, что эти игрушки найдут своих владельцев в Тартуском центре по приему беженцев, который скоро откроется.
«Мы видим по глазам детей, что плюшевые игрушки создают у них действительно более теплое чувство безопасности. Некоторые брали игрушку и потом возвращали. И когда говоришь, что эта игрушка тебе насовсем, ребенок не верит своим глазам. Благодарен и сильно обнимает мягкую игрушку. Для многих детей эта игрушка, полученная от полицейского, является сейчас одной из самых милых вещей, которые у них ассоциируются с Эстонией», — рассказали в полиции.
«Поскольку теперь наш склад игрушек забит до краев, искренняя благодарность всем, кто помогал нам с плюшевыми игрушками, и мы просим вас больше их не присылать», — говорится в сообщении.