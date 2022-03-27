Эстонский предприниматель прислал в полицию целый фургон плюшевых игрушек

«Большое спасибо, Тынис Леллеп, за такой сюрприз!» - поблагодарила Лыунаская префектура, добавив, что эти игрушки найдут своих владельцев в Тартуском центре по приему беженцев, который скоро откроется.

«Мы видим по глазам детей, что плюшевые игрушки создают у них действительно более теплое чувство безопасности. Некоторые брали игрушку и потом возвращали. И когда говоришь, что эта игрушка тебе насовсем, ребенок не верит своим глазам. Благодарен и сильно обнимает мягкую игрушку. Для многих детей эта игрушка, полученная от полицейского, является сейчас одной из самых милых вещей, которые у них ассоциируются с Эстонией», — рассказали в полиции.