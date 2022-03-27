По данным Банковского союза, большинство банков, работающих в Эстонии, предлагают бесплатное открытие счетов и платежные услуги украинским беженцам войны, а платежи в Украину были освобождены от платы за обслуживание, чтобы облегчить поддержку украинских жителей и организаций.
Большинство банков Эстонии предлагают беженцам бесплатные услуги
С начала войны действующие в Эстонии банки открыли около 1000 расчетных счетов для беженцев, и каждый день в банки подаются новые заявки, сообщил союз.
Хотя война затрагивает каждого эстонца из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, изменившаяся ситуация может стать наиболее резкой и быстрой в отраслях, которые в значительной степени зависят от транзита или наличия и цен на определенные виды строительных материалов.
«Советуем предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации из-за нападения России на Украину, прежде чем копить заботы, обратиться в свой банк за советом и помощью. Вместе с каждым клиентом мы ищем подходящие решения, которые помогли бы нашим эстонским предпринимателям пережить трудные времена», — сказал председатель правления союза и глава банка SEB Аллан Парик.
«Кроме того, мы видим возможную необходимость государственной помощи в удовлетворении потребности в ликвидности компаний, наиболее пострадавших от кризиса, трансформации цепочек поставок и переориентации на новых партнеров. Судя по всему, многим компаниям необходимо быстро перестроить свою работу», — подчеркнул он.
Парик считает, что наиболее пострадавших секторах также следует рассматривать прямые выплаты в ситуации, когда критическая масса работодателей испытывает финансовые трудности из-за системных проблем, чтобы компенсировать последствия роста цен на энергоносители и сырьевые товары.
В сложившейся ситуации банки призывают людей с особой критичностью относиться к любой информации, доступной в интернете, и полагаться только на надежные источники. Мошенники могут использовать самые разные разработки: призывая людей к благотворительности, указывая на угрозу кибератак или налагая санкции, чтобы заставить людей действовать быстро в моменты волнения, и выманивая у них деньги.