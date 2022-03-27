Большинство банков Эстонии предлагают беженцам бесплатные услуги

С начала войны действующие в Эстонии банки открыли около 1000 расчетных счетов для беженцев, и каждый день в банки подаются новые заявки, сообщил союз.

Хотя война затрагивает каждого эстонца из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, изменившаяся ситуация может стать наиболее резкой и быстрой в отраслях, которые в значительной степени зависят от транзита или наличия и цен на определенные виды строительных материалов.

«Советуем предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации из-за нападения России на Украину, прежде чем копить заботы, обратиться в свой банк за советом и помощью. Вместе с каждым клиентом мы ищем подходящие решения, которые помогли бы нашим эстонским предпринимателям пережить трудные времена», — сказал председатель правления союза и глава банка SEB Аллан Парик.

«Кроме того, мы видим возможную необходимость государственной помощи в удовлетворении потребности в ликвидности компаний, наиболее пострадавших от кризиса, трансформации цепочек поставок и переориентации на новых партнеров. Судя по всему, многим компаниям необходимо быстро перестроить свою работу», — подчеркнул он.

Парик считает, что наиболее пострадавших секторах также следует рассматривать прямые выплаты в ситуации, когда критическая масса работодателей испытывает финансовые трудности из-за системных проблем, чтобы компенсировать последствия роста цен на энергоносители и сырьевые товары.