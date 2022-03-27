Вс, 27.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Большинство банков Эстонии предлагают беженцам бесплатные услуги

BNS
Большинство банков Эстонии предлагают беженцам бесплатные услуги
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Eesti SEB Panga uus juht Allan Parik ütles eile, et panga siinse haru kasumlikkus on eeskujulik.
Eesti SEB Panga uus juht Allan Parik ütles eile, et panga siinse haru kasumlikkus on eeskujulik. Фото: Liis Treimann

По данным Банковского союза, большинство банков, работающих в Эстонии, предлагают бесплатное открытие счетов и платежные услуги украинским беженцам войны, а платежи в Украину были освобождены от платы за обслуживание, чтобы облегчить поддержку украинских жителей и организаций.

С начала войны действующие в Эстонии банки открыли около 1000 расчетных счетов для беженцев, и каждый день в банки подаются новые заявки, сообщил союз.

Хотя война затрагивает каждого эстонца из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, изменившаяся ситуация может стать наиболее резкой и быстрой в отраслях, которые в значительной степени зависят от транзита или наличия и цен на определенные виды строительных материалов.

«Советуем предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации из-за нападения России на Украину, прежде чем копить заботы, обратиться в свой банк за советом и помощью. Вместе с каждым клиентом мы ищем подходящие решения, которые помогли бы нашим эстонским предпринимателям пережить трудные времена», — сказал председатель правления союза и глава банка SEB Аллан Парик.

«Кроме того, мы видим возможную необходимость государственной помощи в удовлетворении потребности в ликвидности компаний, наиболее пострадавших от кризиса, трансформации цепочек поставок и переориентации на новых партнеров. Судя по всему, многим компаниям необходимо быстро перестроить свою работу», — подчеркнул он.

Парик считает, что наиболее пострадавших секторах также следует рассматривать прямые выплаты в ситуации, когда критическая масса работодателей испытывает финансовые трудности из-за системных проблем, чтобы компенсировать последствия роста цен на энергоносители и сырьевые товары.

В сложившейся ситуации банки призывают людей с особой критичностью относиться к любой информации, доступной в интернете, и полагаться только на надежные источники. Мошенники могут использовать самые разные разработки: призывая людей к благотворительности, указывая на угрозу кибератак или налагая санкции, чтобы заставить людей действовать быстро в моменты волнения, и выманивая у них деньги.

Ключевые слова
Наверх