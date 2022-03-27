В Пыхья-Таллинне начинается весенняя уборка

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, во время весенних работ автовладельцам стоит внимательно следить за дорожными знаками и переставить машину на время уборки, чтобы уборочные машины могли беспрепятственно проехать.

Уборка улиц прошедшей зимой была особенно сложной, но ситуацию упрощали внимательные местные жители, которые парковали автомобили на время уборки в другом месте. "Чем внимательней люди следуют знакам и переставляют автомобили на время чистки улиц, тем быстрее улицы будут приведены в порядок и очищены от пыли", - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Управа района просит квартирные товарищества убрать мусор и гранитную крошку с тротуаров возле дома от не позднее дня уборки улицы. Также рекомендуется собрать как можно больше гранитной крошки, чтобы сохранить ее на следующий год.