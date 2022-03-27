В субботу, 26 марта, прошла годовая конференция Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии. Новым председателем отделения вместо почти четверть века руководившего кохтла-ярвескими центристами Валерия Корба была выбрана Иветта Линнард-Саккарт, пишет Rus.ERR.
Валерий Корб покинул пост председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии
Валерий Корб покинул пост председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии
Валерий Корб теперь будет занимать пост заместителя председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии. Еще одним зампредом стала Ольга Головачева, сообщили в партии.
Помимо председателя и зампредов, в правление отделения вошли Арне Берендсон, Артур Комиссаров, Ольга Курдовская, Валентина Кутузова, Людмила Латт, Сергей Лопин, Елена Шаронберг и Светлана Скоробогатова.
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