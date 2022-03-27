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Эстонский биометан не принесет никакой экономии по сравнению с российским газом

Мерике Леэс
Эстонский биометан не принесет никакой экономии по сравнению с российским газом
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Eesti Biogaasi tegevjuht Kristjan Stroom hoiab silma peal Ilmatsalu biogaasi tootmisel.
Eesti Biogaasi tegevjuht Kristjan Stroom hoiab silma peal Ilmatsalu biogaasi tootmisel. Фото: Margus Ansu

Биогаз, который производится в Эстонии из отечественного навоза и отходов, ничуть не дешевле российского природного газа, потому что его цена связана с рыночной ценой природного газа, пишет Postimees.

Эстонский зеленый газ, который был выпущен на рынок на волне "зеленого поворота", сберегает окружающую среду и снижает выбросы CO2, но на сегодняшнем нестабильном топливном рынке он не обеспечивает стабильности цен или денежной экономии, поскольку его цена привязана к цене природного газа на мировом рынке.

«Использование биогаза не дало нам ни экономии, ни облегчения, мы вынуждены мириться с такой ценой», — сказал региональный менеджер Go Bus AS в Южной Эстонии Рамзес Рийве.

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