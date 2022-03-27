Биогаз, который производится в Эстонии из отечественного навоза и отходов, ничуть не дешевле российского природного газа, потому что его цена связана с рыночной ценой природного газа, пишет Postimees.
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Эстонский биометан не принесет никакой экономии по сравнению с российским газом
Эстонский биометан не принесет никакой экономии по сравнению с российским газом
Эстонский зеленый газ, который был выпущен на рынок на волне "зеленого поворота", сберегает окружающую среду и снижает выбросы CO2, но на сегодняшнем нестабильном топливном рынке он не обеспечивает стабильности цен или денежной экономии, поскольку его цена привязана к цене природного газа на мировом рынке.
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