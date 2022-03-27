ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне на улице Пронкси спилили более 20 деревьев

Несмотря на то, что дорожные работы начнутся во второй половине лета, вырубка деревьев началасьуже сегодня, так как она должна быть проведена до скорого начала сезона гнездования птиц.

«Жители давно ждали капитального ремонта улиц Пронкси и Йыэ. В результате работ уличное пространство, cейчас в основном ориентированное на автомобили, трансформируется в современное, безопасное и удобное для всех видов движения. Будут улучшены условия для пешеходов и созданы велосипедные дорожки, отделенные от проезжей части. Кроме того, на улицах появится много нового озеленения», — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм в преддверии вырубки.