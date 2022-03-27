Пожар возле ЧАЭС: в зоне отчуждения из-за боевых действий горит более 10 тысяч га леса

Денисова уточнила, что огонь вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

Из-за того, что российские войска захватили зону отчуждения, пока спасатели не могут принять действенные меры для локализации горения и ликвидации пожара.

"Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может повлечь сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время", - уточнила Людмила Денисова.

Чиновница обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара.